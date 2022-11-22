Орловцев будут наказывать за «пьяное» ношение оружия

Об ответственности граждан предупредили росгвардейцы.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области выступили с обращением в жителям региона. Они напоминают о недопустимости ношения оружия в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит ответственность, в частности лишение права владения гражданским оружием на срок до двух лет. Ружья и патроны правонарушителей конфискуются. Кстати, по аналогии с пьяной ездой, наказание ожидает владельцев оружия и в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Гражданин, который осуществляет ношение огнестрельного оружия, обязан выполнить законное требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Отказ от процедуры влечет административную ответственность», – поясняет начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Виктор Ермаков.

В ведомстве также привели довольно показательную статистику. Согласно ей в текущем году росгвардейцы провели в Орловской области свыше 19 тысяч проверок владельцев оружия, оценив, в каких условиях оно хранится, имеются ли необходимые документы на него. В результате свыше 300 орловцев были привлечены к административной ответственности, а общая сумма наложенных на них штрафов превысила 360 тысяч рублей. Основными проступками орловцев в области оборота оружия и боеприпасов остаются несвоевременное переоформление лицензионно-разрешительных документов, нарушение установленных правил хранения и транспортировки, добавили в Управлении Росгвардии.

ИА «Орелград»