Орловская область просит у «федералов» почти 200 млн на расселение аварийного жилья

22.11.2022 | 13:24 ЖКХ, Новости

В качестве софинансирования регион готов добавить 1,87 млн рублей.

Орловская область обратилась в федеральный Фонд ЖКХ с заявкой на получение компенсации затрат на переселение из аварийного жилья. Наш регион просит 184,8 млн и готов на условиях софинансирования добавить 1,87 млн своих средств.

В Москве было принято решение о выделении из резервного фонда 24 млрд рублей для оказания помощи 43 регионам РФ. При этом, на поддержку могут рассчитывать жители домов, признанными аварийными до 1 января 2017 года.

Благодаря финансированию Фонда ЖКХ  в период с 2019 по 2023 году в Орловской области новое жилье должны получить 2 116 человек из 930 непригодных для проживания жилых помещений.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования