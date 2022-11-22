Орловская область просит у «федералов» почти 200 млн на расселение аварийного жилья

В качестве софинансирования регион готов добавить 1,87 млн рублей.

Орловская область обратилась в федеральный Фонд ЖКХ с заявкой на получение компенсации затрат на переселение из аварийного жилья. Наш регион просит 184,8 млн и готов на условиях софинансирования добавить 1,87 млн своих средств.

В Москве было принято решение о выделении из резервного фонда 24 млрд рублей для оказания помощи 43 регионам РФ. При этом, на поддержку могут рассчитывать жители домов, признанными аварийными до 1 января 2017 года.

Благодаря финансированию Фонда ЖКХ в период с 2019 по 2023 году в Орловской области новое жилье должны получить 2 116 человек из 930 непригодных для проживания жилых помещений.

ИА «Орелград»