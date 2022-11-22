Орловский прокурор посетил в Ливнах строящееся здание детской поликлиники

Объект должен был быть сдан к концу прошого года, но срок был перенесен из-за ненадлежащим образом проведенных инженерно-геологических изысканий земельного участка.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин посетил вчера Ливны и ознакомился с тем, как продвигается строительство детской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Поликлинику должны были достроить к декабрю прошлого года, но компания, занимавшаяся инженерно-геологическими изысканиями участка, выполнила свою работу ненадлежащим образом. Из-за этого в Арбитражном суде Орловской области решается вопрос о возврате подрядчиков ранее полученных денег, а сроки окончания строительства перенесли на май 2023 года.

«В настоящее время возведено здание поликлиники, внутри здания проводится разводка отопительной системы и установка отопительных элементов, ведутся работы по остеклению объекта, а также начаты работы по установке теплого фасада, на объекте работают порядка 40 человек. Прокурор области осмотрел внешние конструкции строящегося здания поликлиники и ход проводимых работ», — сообщили в прокуратуре.

Алексей Тимошин напомнил заинтересованным лицам, что детская поликлиника является важным социальным объектом, поэтому строительство должно быть обязательно окончено в срок. «Орелгосзаказчик», контролирующий ход строительства, и ООО «Авилон», выполняющее работы, получили в связи с этим предостережения о недопустимости нарушений закона.

ИА «Орелград»