Стало известно, кто соберет в Орле новогодние ели

22.11.2022 | 9:27 ЖКХ, Новости

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» стало единственным участником и победителем электронного аукциона.

Фото пресс-службы Администрации Орла

Цена контракта – 2,533 млн рублей. Подрядчику предстоит установить шесть искусственных новогодних елей. Он должен украсить 15 домиков «Шале» гирляндами, бантиками и игрушками. Смонтировать композиции из веток сосны в кадках по пяти адресам. После праздников необходимо все разобрать и вывезти.

Исполнитель должен бережно относиться к вверенному ему имуществу, в том числе при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке и доставке на место хранение, указано в проекте контракта на сайте «Госзакупки». Порча имущества заказчика по вине подрядчика влечет материальную ответственность.

Отдельно проводится поиск подрядчика для монтажа и демонтажа световых конструкций. Начальная цена контракта  — 4,516 млн рублей. Заявки на участие принимают до 29 ноября.

ИА «Орелград»

 

 

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