Строители оценили помощь нацпроекта в повышении производительности

ООО «Орловское строительное управление №2» стало первым предприятием, которое заручилось поддержкой федеральных экспертов и увеличило прибыль на 12,6 млн рублей за полгода.

Суть нацпроекта «Производительность труда», который реализуется с 2018 года, в консультировании в разных секторах экономики. Определенные мероприятия и механизмы могут коренным образом изменить как ход деятельности, так и ее эффективность. В ОСУ-2 в качестве пилотного потока была выбрана оптимизация процесса оштукатуривания стен самого высокого жилого дома в Орле ЖК «Маяк».

Эксперты федерального Центра компетенций помогли по-другому взглянуть на рабочее место. Применяя 5С (пять шагов по уборке, сортировке, оптимизации, стандартизации и самодисциплине) уменьшили время на поиск необходимых инструментов до минуты. Специалистов компании научили выявлять потери, грамотно строить план их ликвидации и добиваться поставленных целей. Монолитное домостроение – это достаточно новое направление для ОСУ-2, поэтому сложностей было немало.

«За счет участия в проекте мы уже добились первых положительных результатов, но впереди еще много над чем предстоит работать, – рассказал директор ООО «ОСУ-2» Александр Федоров. — Мы уже видим, что производительность труда растет, организация работ становится более четкой, а это постепенно влияет и на конечные результаты».

Новую модель деятельности следует применять не к отдельным звеньям, но ко всей производственной цепочке. Это окажет положительное влияние на отрасль. Руководитель проекта федерального Центра компетенций по реализации адресной поддержки в Орловской области Олег Гараев отметил, что в ОСУ-2 выполнили большой объем работы в сжатые сроки. Он подчеркнул, что полученные знания можно будет применять к новым потокам самостоятельно.

Исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков вручил благодарности самым активным участникам проекта. Он пожелал, чтобы повышение производительности оставалось одной из важных составляющих работы.

ИА «Орелград»