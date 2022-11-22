Суд отправил под стражу орловца, страдающего приступами гнева

Мера пресечения избрана молодому человеку, обвиненному в убийстве.

Свердловский районный суд Орловской области избрал меру пресечения жителю Орла, обвиняемому в убийстве жителя деревни Никуличи. Как уточнили в пресс-службе суда, оснований для избрания в отношении гражданина более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, не было найдено. Задержанный отправлен под стражу на два месяца, если, конечно, ему не удастся оспорить это решение в апелляционном порядке. В суде также пояснили, что органами предварительного расследования молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в середине октября 2022 года задержанный приехал в гости к своему приятелю в деревню Никуличи, Свердловского района. Там собралась целая компания, которая распивала спиртные напитки. Между двумя гостями в какой-то момент произошел словесный конфликт. Причем один из гостей к тому моменту был уже настолько пьян, что упал на пол. К нему подошел «гость из Орла», который принялся избивать своего оппонента ногами. Затем он наступил ногой на шею несчастного, надавил и удерживал ногу до тех пор, пока потерпевший не перестал шевелиться. Он умер на месте происшествия. Смерть, как сообщается, наступила на месте преступления «от механической асфиксии, развившейся в результате сдавливания твердым предметом области шеи».

При избрании меры пресечения суд учел не только тяжесть преступления, но и отрицательные характеристики по месту жительства задержанного.

Кстати, живет он в Орле в квартире по договору социального найма вместе с тетей и бабушкой. По месту жительства и месту регистрации характеризуется как лицо, склонное к употреблению спиртных напитков и нарушению общественного порядка, ведущее асоциальный образ жизни, страдающее приступами гнева. Мужчина не имеет постоянного источника дохода и прочных социальных связей. Суд указал, что избрание меры пресечения в виде домашнего ареста считает нецелесообразным. Кроме того, предварительное расследование находится на начальной стадии, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.

ИА «Орелград»