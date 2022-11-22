В Орле погиб водитель иномарки, въехавший на летней резине в столб

Мужчина-водитель скончался. Женщина-пассажир попала в реанимацию.

По сообщению «Первого областного», в результате использования летней резины и езды на большой скорости сегодня утром на улице Рощинская погиб водитель автомобиля «Фольксваген». Женщина, находившаяся в салоне автомобиля, доставлена в реанимацию.

По сообщению пресс-службы МЧС, ДТП произошло в 08.47. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

В пресс-службе УМВД по России подтвердили гибель водителя, уточнив, что обоим пострадавшим по 40 лет.

ИА «Орелград»