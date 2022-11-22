Занятия по охране орловских судов провел главный пристав

В Орле судебные приставы прошли инструкторско-методические сборы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области, инструкторско-методические занятия прошли под руководством главного судебного пристава региона Михаила Смирнова. Их участниками стали начальники отделений – старшие судебные приставы и старшие смен на объекте — судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Сами занятия были организованы «с целью выработки единства взглядов на организацию занятий и обучения наиболее правильным и целесообразным методам их проведения, обеспечивающим быстрое и твердое усвоение обучаемыми необходимых знаний, совершенствование методических и практических умений старших судебных приставов и старших смен на объекте».

«Для сотрудников подразделений были проведены практические занятия по порядку действий сотрудников при организации пропускного режима на охраняемых объектах, при обеспечении безопасности должностных лиц при исполнении служебных обязанностей, уточнили в Управлении ФССП. — Также в ходе занятий отработали действия сотрудников Управления по эвакуации при поступлении сигнала оповещения по гражданской обороне и при возникновении чрезвычайной ситуации на территории объекта ФССП. В завершении мероприятия проведена проверка уровня физической подготовки начальников отделений»

Ранее работа орловских судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов была рассмотрена на заседании Совета судей. Там было отмечено, что эти сотрудники обеспечивают охрану здания Арбитражного суда Орловской области, Орловского областного суда, 29 зданий районных судов и 48 помещений судебных участков мировых судей. Согласно статистике, по итогам 9 месяцев 2022 года судебными приставами по ОУПДС были пресечены попытки проноса в здания судов 18 единиц огнестрельного оружия, 308 единиц боеприпасов, 276 единиц газового и травматического оружия, 105 электрошоковых устройств и 1688 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

ИА «Орелград»