Неправомерные расходы вскрыли в детсаду города Орла

Материалы проверки Центра развития ребенка направлены прокурору.

Контрольно-счетная палата города Орла сообщила об итогах проверки эффективности расходования бюджетных средств МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №39». Контрольное мероприятие затронуло средства, потраченные на оплату труда работников и питание воспитанников в 2021 году и прошедшем периоде 2022 года. Из отчета КСП следует, что в 2021 году Центру из бюджета была выделена субсидия в размере 36,995 миллиона рублей, за 9 месяцев 2022 года – 25,577 миллиона. Сумма родительской платы составила в 2021 году 2,229 миллиона рублей, за 9 месяцев 2022 года – также 2,229 миллиона.

«Неэффективные расходы составили 1,832 миллиона рублей, — сообщает КСП, — в том числе: в результате завышения выплат стимулирующего характера – 1,55 миллиона рублей; в результате завышения оплаты труда административного персонала учреждения – 276,3 тысячи рублей; в результате завышения численности штатных единиц – 105,8 тысячи рублей. Неправомерные расходы по выплате средств компенсационного характера составили 177,6 тысячи рублей».

Кроме того, в ходе проверки были установлены случаи несоблюдения норм питания детей, предусмотренных СанПиН, и иные нарушения действующего законодательства. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена не только мэру, но и прокурору Советского района города Орла. Отчет также направлен председателю Орловского городского Совета народных депутатов.

«С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства направлены представления: руководителю МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №39» города Орла, начальнику управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла», — отметили также в КСП.

ИА «Орелград»