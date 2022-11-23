Орловцы сдают оружие на уничтожение

Всего за неделю пять единиц оружия направили на утилизацию.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, всего за неделю сотрудники этого ведомства передали на уничтожение пять единиц оружия. Речь идет о технически непригодном к эксплуатации оружии, — уточняют представители регионального правоохранительного ведомства. А также напоминают, что подать заявление о сдаче такого оружия на утилизацию можно через Единый портал государственных услуг. Сделать это можно и нужно «в связи с ненадобностью или неисправностью источника повышенной опасности».

Занимаются данными вопросами сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области. Они напоминают также жителям региона о том, что необходимо учитывать сроки действия лицензионно-разрешительных документов. В противном случае владелец оружия может понести административную ответственность. Силовики советуют перед сдачей проверить соответствие изначальной комплектации оружия. В противном случае владелец также может быть привлечен к административной ответственности. «При отсутствии полной комплектации вместе с заявлением подается объяснительная записка, в которой излагаются причины и обстоятельства утери частей и механизмов каждой единицы оружия», – объяснили в Управлении Росгвардии.

Также в ведомстве привели показательную статистику. Согласно ей, в течение одной только прошедшей недели в подразделения ЦЛРР поступило 183 заявления от юридических и физических лиц на оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов. «Правоохранители выдали 170 лицензий и разрешений, изъяли 10 единиц оружия, провели более 80 проверок условий хранения оружия у граждан, составили 18 административных протоколов по части 4 статьи 20.8 и части 1 статьи 20.11 КоАП РФ», — добавили в Росгвардии.

ИА «Орелград»