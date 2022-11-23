Орловская и Брянская области продолжают делить лес

Проблема в отсутствии четких административных границ между субъектами.

Проект их местоположения обсудили на рабочем совещании 22 ноября в департаменте внутренней политики Брянской области, сообщает управление лесами Орловской области.

«В процессе работы были рассмотрены спорные вопросы пересечения границ земельных участков, в том числе и на землях лесного фонда Дмитровского и Шаблыкинского лесничеств, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости», — сообщает управление.

Уточнены границы и площади, отмечены кадастровые и реестровые ошибки. Исходные площади участков лесного фонда должны быть сохранены. Обновленные сведения планируют внести в ЕГРН. Перед этим должно быть подписано соглашение между руководством двух субъектов.

Общая протяженность административной границы составит более 240 километров, указано в сообщении департамента внутренней политики Брянской области.

ИА «Орелград»