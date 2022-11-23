Орловская область увеличит финансирование СМИ на 27 миллионов рублей

23.11.2022 | 11:07 Новости, Общество

Из них 23 миллиона будут направлены районным газетам.

Финансирование орловских государственных СМИ в следующем году будет увеличена на 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Соответствующая поправка в проект областного бюджета обсуждалась на комитете облсовета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям.

Часть средств пойдут на возмещение затрат, связанных с телерадиопрограммами. Кроме того, предусмотрен ремонт ступеней входной лестницы здания для ГУП ОО «Орловский издательский дом».

Но основная часть суммы, 23 миллиона, достанется газетам, издаваемым в районах области.

ИА «Орелград»

 

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