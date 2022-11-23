Стало известно, как менялся объем долга Орловской области

Власти региона обнародовали анализ долговой ситуации.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков утвердил долговую политику Орловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Она является частью бюджетной политики, поскольку управление госдолгом непосредственно связано с бюджетным процессом. Ее формирование является важной задачей бюджетного планирования, а базой стал предыдущий подобный документ. В связи с этим при разработке новой долговой политики областные власти подвели итоги реализации долговой политики предыдущих лет.

Приведем краткий обзор ситуации, описанный чиновниками. На 1 января 2022 года госдолг Орловской области составлял 20,033 миллиарда рублей, причем в его структуре 14,967 миллиарда рублей, или 74,7 процента, составляла задолженность по бюджетным кредитам, а остальное было рыночными заимствованиями. Привлечение в 2021 году кредита из федерального бюджета для погашения коммерческой задолженности в сумме 8,973 миллиарда рублей позволило оптимизировать структуру государственного долга и существенно сократить расходы на его обслуживание.

Кроме того, расходы на обслуживание долга были снижены за счет привлечения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. В результате по итогам 2021 года расходы на обслуживание долга составили 707,1 миллиона рублей, что оказалось уровня 2020 года на 229,7 миллиона. Доля коммерческих заимствований составила 25,3 процента в общем объеме долга. В то же время был предоставлен бюджетный кредит городу Орлу в объеме 952,8 миллиона рублей. Это привело к увеличению государственного долга региона на указанную сумму. Но справедливости ради отметим, что область отдала городу не собственные средства, а средства, полученные из федеральной казны.

С учетом фактического снижения в 2021 году объема государственного долга Орловской области на 694,1 миллиона рублей за счет собственных доходов его объем на 1 января 2022 года и сложился в вышеуказанном размере 20,033 миллиарда рублей. Его увеличение с начала года составило 258,7 миллиона рублей. Размер долга был оценен властями в 76 процентов от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, то есть он соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

Добавим, что в 2021 году в соответствии с постановлением правительства страны Орловской области на 2022-2023 годы была одобрена заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 1,003 миллиарда рублей. Кроме того, Орловской областью был получен бюджетный кредит для погашения банковских займов. Он поступил в июне-июле 2022 года в общем объеме 6,7 миллиарда рублей. За счет него летом были погашены коммерческие кредиты в размере 865,9 миллиона рублей и досрочно выкуплены государственные облигации Орловской области на сумму 904,6 миллиона. Еще 1,095 миллиарда рублей в ближайшие дни будут направлены на погашение оставшейся части государственных облигаций Орловской области. Также будет возмещены денежные средства областного бюджета в объеме 2,2 миллиарда рублей, досрочно направленные в феврале 2022 года на погашение кредитов коммерческих банков.

ИА «Орелград»