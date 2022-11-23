В Орле каждого пятого задержанного суд оставляет на воле

Вопросы избрания меры пресечения обсудили в Орловском областном суде.

Пресс-служба Орловского областного суда представила краткий отчет о межведомственном семинаре-совещании. Мероприятие прошло в Орле с участием судей, представителей прокуратуры, следственных органов и сотрудников Орловского юридического института имени Лукьянова. Участники обсудили актуальные вопросы избрания и продления мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. С основным докладом выступила председатель Орловского областного суда Елена Суворова.

Она озвучила статистику районных судов региона. Согласно ей, в 2021 году было отказано в удовлетворении 91 ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. А это — 20 процентов от всех рассмотренных ходатайств, которых набралось 449. Кроме того, было отказано в удовлетворении 13 ходатайств о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Областным судом в апелляционном порядке принято 12 решений об отмене либо изменении решений судов первой инстанции, которыми удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании либо продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в пресс-службе облсуда. — Таким образом, судами области, в том числе областным судом, в 2021 году отказано в удовлетворении 101 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и 15 ходатайств о продлении срока содержания под стражей».

Для сравнения, в 2020 году судами Орловской области было отказано в удовлетворении 80 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и 10 ходатайств о продлении срока содержания под стражей. Видно, что «отказная статистика» растет. Что касается текущего года, то в первой половине года судами было отказано в удовлетворении 37 ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, что составляет 16 процентов от рассмотренных ходатайств (256). Областным судом в апелляционном порядке принято четыре решения об отмене либо изменении решений судов первой инстанции, которыми были удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании либо продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»