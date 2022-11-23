В Орле тысячи девятиклассников провели репетицию

Школьники репетировали сдачу основного госэкзамена.

В Орловской области девятиклассники вслед за одиннадцатиклассниками заранее проверили свои знания по математике. Дело в том, что в регионе прошел репетиционный экзамен по математике в форме ОГЭ и ГВЭ. Как сообщили в Региональном центре оценки качества образования, в нем приняли участие порядка 7 тысяч девятиклассников. Пунктами проведения репетиционного экзамена стали школы, в которых учатся выпускники текущего учебного года.

«Результаты выполнения репетиционного экзамена девятиклассники узнают в своих школах не позднее 1 декабря 2022 года, — отметили при этом в Региональном центре оценки качества образования. — Аналитические материалы, подготовленные региональной предметной комиссией по математике, позволят учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену».

Сами участники экзамена уже поделились своими впечатлениями от проведенной репетиции. В Центре, например, привели слова ученика 9-го класса средней школы № 11 города Орла Арсения Барабанова:

«Задания были, конечно, непростые, однако, вполне решаемые. Задачи подобного типа мы не раз решали на уроках в школе. Надеюсь получить хороший результат».

В свою очередь его мама отметила, что «пробный экзамен – это замечательная тренировка для школьников, помогающая им оценить свои знания в условиях, приближенных к настоящему испытанию. Учителя теперь знают, на каких моментах «засыпались» их подопечные, на что еще раз стоит обратить их внимание».

ИА «Орелград»