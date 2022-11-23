В Орловской области «Калина» попала под КамАЗ

Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Авария произошла днем 22 ноября. За рулем «Лады Калины» находился 45-летний мужчина. Он двигался по дороге «Ливны – Евланово» со стороны райцентра. Примерно в 13:15 на 11 километре трассы не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент там оказался грузовик с прицепом, направлявшийся в сторону Ливен. В результате столкновения водитель «Лады» получил травмы, госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 19 ДТП, двум пострадавшим потребовалась госпитализация, один погиб.

ИА «Орелград»