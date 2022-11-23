В храме Александра Невского появился «электронный звонарь»

Еще один орловский храм обзавелся системой электронного звона.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Орловской области появился еще один церковный «электронный звонарь». Речь идет об автоматизированной системе управления колоколами. Она установлена на колокольне храма святого благоверного князя Александра Невского, расположенного в 909-м квартале города Орла. Отмечается, что данное новшество помогло приходу решить вопрос с кадрами, поскольку найти желающих учиться профессии звонаря сегодня непросто.

«Система, разработанная орловскими специалистами, воспроизводит 12 перезвонов, — рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Запустить или приостановить звон семи колоколов на колокольне Александро-Невского храма можно всего лишь нажатием клавиши в специальном приложении в смартфоне. Колокола можно запрограммировать на звон в любое время суток, как будильник. При желании устанавливается сила и длительность удара колокола. А управлять системой можно из любой точки мира».

В митрополии говорят, что по качеству исполнения перезвона электронная новинка не уступает человеку. Прихожане уже оценили автоматику, к новшеству они отнеслись положительно. В митрополии напомнили, что ранее подобные электронные «звонари» появились в Иверском храме города Орла и в храме иконы Божией Матери «Знамение» в селе Знаменском.

Тем временем, в Знаменском районе Орловской области в последние дни было установлено несколько поклонных крестов. Об этом со ссылкой на районную газету «Земля родная» также сообщили в Орловской митрополии. Святыни появились по инициативе настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» иерея Андрея Сорокина и прихожан. Поклонные кресты появились в селах Знаменское и Гнездилово на святых источниках, в селе Селихово — на месте Спасского храма.

«Эта церковь была каменной и простояла не менее 150 лет, построил ее кто-то из рода местных помещиков Ржевских, — отмечает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — До этого в Селихово существовал храм во имя святого Архистратига Михаила. Но от этой церкви осталась только традиция отмечать Михайлов день как престольный праздник села».

ИА «Орелград»