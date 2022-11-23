Власти подтвердили планы по строительству двух школ

В 2023 году намерены приступить к возведению учреждений в Орле и деревне Жилина.

Вопросы капремонта и строительства школ обсудили на совещании под председательством зампреда правительства Татьяны Голиковой, сообщает сайт облправительства. Орловские чиновники приняли участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

В следующем году в регионе должны открыть школы в Ливнах и в Зареченском микрорайоне. Появятся 1675 новых учебных мест. Рисков по вводу в эксплуатацию нет, уверены чиновники.

В 2023 году в регионе должно начаться строительство еще двух объектов: в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича в областной столице, на 1225 мест каждая.

По первому объекту администрация Орловского муниципального округа ведет устранение замечаний по проектно-сметной документации. По второму объекту департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ ведется согласование с концессионером условий заключения соглашения, уточнили в пресс-службе.

Напомним, правительством России утвержден концессионер ООО «ПроШкола», с которым субъектам и муниципалитетам можно заключать соглашения без конкурса по строительству новых школ в рамках госпрограммы по развитию образования. Ключевым финансовым партнером является «Сбер». Помимо классов появляются пространства для развития, творчества, науки и спорта.

ИА «Орелград»