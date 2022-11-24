Единороссы заявили, что не поддержат поликлинику на набережной

Такое решение принято фракцией в Орловском городском Совете.

В группе реготделения партии «Единая Россия» указано, что поступило обращение от жителей, которые не смогли принять участие в электронном голосовании на «Госуслугах». Более 700 человек выступили с петицией против размещения здания поликлиники на территории прибрежной зоны. Кроме того, на профильном комитете горсовета народные избранники уже высказались против строительства на Набережной Дубровинского. Депутаты будут настаивать на участке, ограниченном улицей Паровозной, Московским и Старо-Московским шоссе.

«В случае внесения в городской Совет предложения о строительстве поликлиники в районе Набережной Дубровинского, депутаты фракции партии «Единая Россия» данный проект не поддержат», — указано в сообщении.

Отметим, в ходе голосования, организованного администрацией Орла, за строительство на набережной проголосовали чуть более 50% респондентов. Хотя за этот вариант активно агитировали мэр Орла Юрий Парахин, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин. Также нагнетал атмосферу новый руководитель облздрава Игорь Петчин. Он подчеркивал, что длительное решение вопроса может оставить проект без финансирования.

ИА «Орелград»