Еще одна вспышка АЧС зафиксирована в Орловской области

Карантин по африканской чуме свиней введен в Дмитровском районе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов издал указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Карантин введен на основании информации федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных». Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней врио губернатора постановил считать земельный участок, на котором расположен комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса № 16 общества с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск».

Очаг заболевания расположен на территории Алешинского сельского поселения, в Дмитровском районе. Это уже второй подобный случай. Напомним, несколько дней назад карантин по АЧС из-за павшего дикого кабана был объявлен на территории охотничьего хозяйства «Володино» Березовского сельского поселения Дмитровского района. В новом случае угрожаемой зоной объявлены территории, прилегающие к эпизоотическому очагу в радиусе 20 километров. В нее включены десятки населенных пунктов, включая город Дмитровск. В зону наблюдения угодили населенные пункты Сосковского, Шаблыкинского, Кромского и Троснянского районов.

На период действия карантина в угрожаемой зоне запрещается вывоз свиней (кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV), реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления, вывоз и пересылка отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней. Также областные власти запретили заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов. Исключение сделано для комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 градусов, обеспечивающую их обеззараживание.

Кроме того, в угрожаемой зоне запрещены все виды охоты, за исключением охоты, объявленной в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Иными словами, исключение будет сделано для отстрела диких кабанов, которые являются основными разносчиками смертельно опасного вируса АЧС.

ИА «Орелград»