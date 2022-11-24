Клычков учредил департамент физкультуры

В областной администрации станет еще одним департаментом больше.

В Орловской области постепенно растет количество региональных департаментов, являющихся органами исполнительной власти специальной компетенции. Вслед за департаментом культуры губернатор Андрей Клычков утвердил положение о департаменте физической культуры и спорта Орловской области. До сих пор в стенах областной администрации работало лишь управление с одноименным названием. Вновь созданному органу власти губернатор предписал «обеспечивать при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в подведомственной сфере деятельности».

Департамент будет осуществлять следующие полномочия: разрабатывать проекты правовых актов, договоров, соглашений и других распорядительных документов по вопросам физкультуры и спорта; разрабатывать и реализовывать государственные программы развития физической культуры и спорта; участвовать в подготовке программ развития видов спорта в Российской Федерации (в части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Орловской области).

Департамент будет курировать работу спортивных федераций, организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия. Интересно, что в функции департамента включено даже «содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий». Вновь созданный орган также будет ежегодно утверждать перечень значимых официальных соревнований, проводимых на территории Орловской области, и календарный план официальных мероприятий, в том числе включающих в себя сдачу норм ГТО.

Он будет наделять и некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО. Также ему поручено участвовать «в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории Орловской области с учетом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями».

Согласно указу губернатора, новый департамент утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Орловской области, а именно наделяет статусом «Спортивная сборная команда Орловской области» коллективы по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и отвечает за их материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой и антидопинговыми мероприятиями.

ИА «Орелград»