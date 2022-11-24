Приставы взыскали с «мусорщиков» миллионный долг по зарплате

Средства были взысканы с работодателя в пользу работников.

В Орловской области судебные приставы взыскали в пользу работников одной из местных организаций более 1,1 миллиона рублей долга по зарплате. Подробности сообщила пресс-служба регионального Управления ФССП. Речь идет о компании, предоставляющей услуги по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Она задолжала крупную сумму 16-ти своим сотрудникам. Данный факт был зафиксирован судом. В результате взыскание проводилось в рамках возбужденных исполнительных производств.

Последние находились в работе отделения судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам. В Управлении ФССП отметили, что меры принудительного взыскания были применены к компании только после того, как истек срок, отведенный законом на добровольное исполнение требования исполнительного документа. Приставы активно взялись за дело и применили различные «инструменты воздействия».

В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение организации и наложил аресты на ее транспортные средства и недвижимое имущество, а также установил наличие у предприятия дебиторской задолженности, на которую впоследствии было обращено взыскание, рассказали в региональном УФССП. В результате принятых мер задолженность перед взыскателями в размере свыше 1,1 миллиона рублей погашена в полном объеме. Права 16 работников на получение заработной платы полностью восстановлены.

ИА «Орелград»