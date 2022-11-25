Экс-директора Корпорации развития осудили за высокую зарплату

25.11.2022 | 15:30 Новости, Происшествия

Алексей Илясов  признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Он неправомерно оформил дополнительное соглашение к своему трудовому договору об увеличении оклада с 70 тысяч рублей до 300 тысяч рублей и о возмещении ему расходов за аренду жилья. Общий нанесенный организации ущерб составил 3 млн рублей.

Заводской районный суд Орла оценил действия Алексея Илясова на три года колонии общего режима. Он также лишен права занимать ряд должностей  на два с половиной года.

Алексей Илясов возглавил АО «Корпорация развития Орловской области» в августе 2018 года. В декабре 2019 года его сменил Михаил Панченко.

Алексей Илясов до Корпорации отвечал за направление развития строительных технологий и промышленности строительных материалов  в Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства. Кроме того, Алексей Илясов трудился в концерне «РОСЭНЕРГОАТОМ», корпорации «ГЛАВСТРОЙ».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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