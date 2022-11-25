Энергетика «зеленых» выходных принесла победу в городском фотоконкурсе

Управление по организационной работе и молодежной политике администрации Орла поздравило победителей.

В конкурсе принимали участие горожане до 35 лет. Они делились мыслями о вечном, выражали в снимках любовь к семье, размышляли о современных профессиях. Фото с активистами благотворительного фонда «Созидание» стало победителем в номинации «Добрые дела». На снимке участники «зеленых» выходных. В мае активисты фонда «Созидание», сотрудники ГК ОДСК и УК «Орелжилэксплуатация» посадили полсотни лип в Зареченском микрорайоне.

Директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Пухликова отметила, что на снимке удалось запечатлеть искренние эмоции.

В номинации «Патриотизм — дело молодое» победил Даниил Касаточкин (фоторабота «Мама»); «Жизнь в движении» — Максим Мысин (фоторабота «Участники полумарафона «ПоБерегу»); «Калейдоскоп профессий молодых» — Инга Ревишвили (фоторабота «И так в мыслях о вечном прошел рабочий день»); «Вместе навсегда» — Вера Ашуркова (фоторабота «Моя семья – это моя душа и мое тепло!»).

ИА «Орелград»