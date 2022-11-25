Леонид Музалевский проинспектировал ход работ на Красном мосту

По словам представителя подрядчика, финансирование поступает в срок, и работы идут хорошими темпами.

Орловские депутаты во главе со спикером облсовета Леонидом Музалевским посетили Красный мост и ознакомились с ходом проведения работ. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Леонид Музалевский, Иван Устинов, Виталий Рыбаков, Евгений Косогов, а также зампред горсовета Владимир Негин пообщались с заместителем директора ООО «Уваровская ПМК-22» Андреем Горевских, который поделился последними новостями.

На данный момент в работе над объектом принимают участие 128 человек. На левом берегу Оки был забетонирован сопрягающий участок подпорной стенки, выполнены две бетонных закладки по пролетному строению, а также забетонирована первая закладка пролетного строения по правому берегу. На вопрос о финансировании Горевских сообщил, что деньги поступают своевременно.

«Мост находится не только на контроле у заказчика, но и у депутатского корпуса области и города. Вопрос о том, когда мост будет введен в эксплуатацию, избиратели задают в ходе личных приемов у депутатов постоянно», ¬ подчеркнул Л. Музалевский.

ИА «Орелград»