Леонид Музалевский проинспектировал ход работ на Красном мосту

25.11.2022 | 11:37 Новости, Политика, Строительство

По словам представителя подрядчика, финансирование поступает в срок, и работы идут хорошими темпами.

Орловские депутаты во главе со спикером облсовета Леонидом Музалевским посетили Красный мост и ознакомились с ходом проведения работ. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Леонид Музалевский, Иван Устинов, Виталий Рыбаков, Евгений Косогов, а также зампред горсовета Владимир Негин пообщались с заместителем директора ООО «Уваровская ПМК-22» Андреем Горевских, который поделился последними новостями.

На данный момент в работе над объектом принимают участие 128 человек. На левом берегу Оки был забетонирован сопрягающий участок подпорной стенки, выполнены две бетонных закладки по пролетному строению, а также забетонирована первая закладка пролетного строения по правому берегу. На вопрос о финансировании Горевских сообщил, что деньги поступают своевременно.

«Мост находится не только на контроле у заказчика, но и у депутатского корпуса области и города. Вопрос о том, когда мост будет введен в эксплуатацию, избиратели задают в ходе личных приемов у депутатов постоянно», ¬ подчеркнул Л. Музалевский.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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