На Орловскую область надвигается гололед

25.11.2022 | 18:07 Новости, Происшествия

Мокрый снег в совокупности с теплой погодой может составлять угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Жители Орловской области в ближайшее время могут столкнуться с проблемой гололеда. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Завтра, в субботу, ожидается облачная погода и небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ночью 1-3° мороза, днём 0-2° тепла.

В воскресенье, скорее всего будет такая же погода. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 0 – 2°тепла.

погодные условия создают угрозы как для водителей автомобилей, так и для пешеходов.

ИА «Орелград»

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