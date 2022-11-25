Орловщина в 1,5 раза увеличила расходы на нацпроекты

За три квартала текущего года потрачено почти 5 миллиардов рублей.

В Орловской области на реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2022 года было направлено 4,975 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выросли на 1,577 миллиарда рублей, или почти в 1,5 раза. Такие данные в своем бюджетном отчете представило правительство Орловской области. Сообщается, что средства направлялись на реализацию проектов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал» – 2,711 миллиарда рублей (прирост к уровню 2021 года составил 1,111 миллиарда рублей, или 1,7 раза), «Комфортная среда для жизни» — 2,066 миллиарда рублей (прирост на 23,8 процента) и «Экономический рост» – 198,2 миллиона рублей (прирост к уровню 2021 года в 1,5 раза).

Поясним, что в рамках направления «Человеческий капитал» реализовывались национальные проекты, которые можно назвать самыми старыми, так как их реализация началась одной из первых. Например, в это направление включен нацпроект «Демография», на который за три квартала текущего года было потрачено 1,291 миллиарда. Сюда же включен нацпроект «Образование», расходы на который составили 1,002 миллиарда. Имеются также нацпроекты «Здравоохранение» (потрачено 354,9 миллиона рублей) и «Культура» (62,2 миллиона).

В рамках направления «Комфортная среда для жизни» реализовывались такие национальные проекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1,196 миллиарда рублей), «Жилье и городская среда» (862,3 миллиона) и «Экология» (7,7 миллиона). В рамках направления «Экономический рост» 178,5 миллиона было потрачено на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 12 миллионов – на проект «Производительность труда». На актуальный проект «Цифровая экономика» из бюджета региона было выделено за отчетный период времени 7,7 миллионов рублей. Цифра выглядит скромно, но прирост финансирования по этому проекту по сравнению с прошлым годом составил 1,5 раза.

ИА «Орелград»