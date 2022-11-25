Орловская история про торговлю носками для военных оказалась выдумкой

Пожилая женщина рассказала, что увидела в продаже связанные ей носки, но не смогла объяснить, зачем так сказала.

История про теплые носки, которые были связаны для военнослужащих, но оказались в продаже на Южном рынке, оказалась выдумкой. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на проверку, проведенную полицией.

Напомним, фельдшер Дмитрий Серегин со ссылкой на своих коллег, рассказал, что пожилой женщине стало плохо во время посещения Южного рынка. Проходя мимо одного из прилавков, она, якобы, увидела носки, которые передавала на пункт сбора помощи для военных.

Эта история вызвала большой общественный резонанс, и многие заподозрили наличие воровства в системе оказания помощи военным. Мэрия оперативно открестилась от пункта сбора помощи, который посещала пожилая женщина. Но тревога оказалась ложной.

«Гражданка пояснила, что историю о реализации вязаных носков на Южном рынке, предназначенных для мобилизованных бойцов, она придумала и решила рассказать медработникам. С какой целью она это сделала, пояснить не смогла», — сообщили в мэрии.

Таким образом, в возбуждении уголовного дела было отказано по причине отсутствия самого преступления.

ИА «Орелград»