Орловские полицейские и росгвардейцы, участвующие в СВО, получат дополнительные льготы

25.11.2022 | 16:51 Новости, СВО

По словам заммэра Алексея Степанова, льготы обойдутся бюджету менее чем в 100 млн рублей.

Сотрудники полиции и Росгвардии, принимающие участие в Специальной военной операции, получат дополнительные льготы. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Дети, братья, сестры и деты жен получают право на бесплатное питание в школах. Кроме того, предусмотрено первоочередное право на зачисление в детские сады. Дошкольные образовательные учреждения станут бесплатными, а зачисление в муниципальные учреждения допобразования будет происходить с учетом первоочередного права.

Также депутаты предусмотрели бесплатный проезд в общественном транспорте и получение компенсации за содержание и уборку лифтов.

Перечисленные меры поддержки касаются граждан, имеющих орловскую прописку.

ИА «Орелград»

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