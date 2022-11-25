Орловский сенатор рассказал о смертельной опасности бактериальных заболеваний

По словам Владимира Круглого, эффективность антибиотиков в борьбе с бактериальными инфекциями соизмерима с эффективностью витаминов.
Сенатор Владимир Круглый высказал предположение, что в ближайшие десятилетия бактериальные инфекции станут основной причиной смертности россиян. Об этом сообщил «СенатИнформ».
По словам медика и политика, устойчивость внутрибольничных бактерий к антибиотикам приближается к 90 %, что позволяет оценивать эффективность антибиотиков как близкую к эффективности витаминов.
При этом, 90 % нынешних антибиотиков были разработаны в середине 20-го века, а за последние 45 лет появилось только два класса новых препаратов. По словам Владимира Круглого, фармацевтические компании не спешат создавать новые антибиотики из-за того, что это долго и дорого.
Таким образом, бактериальные инфекции со временем могут обогнать в структуре смертности сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
ИА «Орелград»