Орловский сенатор рассказал о смертельной опасности бактериальных заболеваний

По словам Владимира Круглого, эффективность антибиотиков в борьбе с бактериальными инфекциями соизмерима с эффективностью витаминов.

Сенатор Владимир Круглый высказал предположение, что в ближайшие десятилетия бактериальные инфекции станут основной причиной смертности россиян. Об этом сообщил «СенатИнформ».

По словам медика и политика, устойчивость внутрибольничных бактерий к антибиотикам приближается к 90 %, что позволяет оценивать эффективность антибиотиков как близкую к эффективности витаминов.

При этом, 90 % нынешних антибиотиков были разработаны в середине 20-го века, а за последние 45 лет появилось только два класса новых препаратов. По словам Владимира Круглого, фармацевтические компании не спешат создавать новые антибиотики из-за того, что это долго и дорого.

Таким образом, бактериальные инфекции со временем могут обогнать в структуре смертности сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

ИА «Орелград»