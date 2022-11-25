Орловский сенатор рассказал о смертельной опасности бактериальных заболеваний

25.11.2022 | 11:02 Медицина, Новости

По словам Владимира Круглого, эффективность антибиотиков в борьбе с бактериальными инфекциями соизмерима с эффективностью витаминов.

Сенатор Владимир Круглый высказал предположение, что в ближайшие десятилетия бактериальные инфекции станут основной причиной смертности россиян. Об этом сообщил «СенатИнформ».

По словам медика и политика, устойчивость внутрибольничных бактерий к антибиотикам приближается к 90 %, что позволяет оценивать эффективность антибиотиков как близкую к эффективности витаминов.

При этом, 90 % нынешних антибиотиков были разработаны в середине 20-го века, а за последние 45 лет появилось только два класса новых препаратов. По словам Владимира Круглого, фармацевтические компании не спешат создавать новые антибиотики из-за того, что это долго и дорого.

Таким образом, бактериальные инфекции со временем могут обогнать в структуре смертности сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования