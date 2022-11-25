Почем в Орле «природные витамины»?

Эксперт орловского отделения Банка России Ольга Маслова рассказала «Орелграду», как за год изменились цены на овощи и фрукты, которые поддерживают наш иммунитет и помогают следить за фигурой. Анализ цен проведен на основании данных Орелстата.

Яблоки. Самый вкусный и красивый источник витаминов в нашей полосе. Про яблоки говорят, что они полезны буквально для всего: повышают гемоглобин, придают сил, нормализуют давление и снижают уровень холестерина. А еще незаменимы для тех, кто борется с лишним весом. В интернете ходит мем: «Золотое правило диеты: хочешь есть – ешь яблоко. Если не хочешь яблоко, значит, ты не хочешь есть».

«Площади яблоневых садов в последние годы значительно расширились за счет реализации крупных садоводческих проектов в стране. Плюс этот год выдался урожайным. Поэтому предложение яблок на орловских рынках увеличилось. Как следствие, цены на этот фрукт в октябре по сравнению с прошлым годом стали ниже на 7,3%», – комментирует ситуацию со стоимостью яблок Ольга Маслова.

Подешевели и овощи в Орловской области. Меры государственной поддержки сельхозпредприятий и рост посевных площадей позволили увеличить урожай отечественных овощей открытого грунта в этом году. Плюс этим летом погодные условия были благоприятными для выращивания сельскохозяйственных культур. А теперь подробнее.

Морковь. Килограмм вкусного продукта «для пользы глаз» обходился орловцам в октябре на 33,7% дешевле, чем в прошлом году.

Капуста. Еще один очень полезный и любимый в нашей полосе овощ. Сырая, квашенная или в составе салата, она содержит почти полный набор витаминов, необходимых для жизнедеятельности человека. За килограмм белокочанной в магазинах и на местных ярмарках в октябре орловцы заплатили на 45,5% меньше, чем в прошлом году.

Лук. Без него не обходится ни одно блюдо и витаминов в нем больше, чем в аптеке. По сравнению с октябрем прошлого года его цена стала ниже на 5,2%.

А на чеснок – по народной традиции, один из самых верных наших помощников в борьбе с вирусами и простудой – цена в октябре снизилась на 24,4% в годовом выражении.

И у нас остался еще один продукт, без которого рассказ о витаминах был бы неполным. И хотя он не растет в наших широтах, обойти его вниманием мы не могли.

Лимоны – известный иммуностимулятор. Возможно, многие помнят, как в начале пандемии цены на них взлетели в несколько раз. Сейчас спрос обычный. А увеличение предложения за счет расширения географии импортных поставок – в частности, из-за отмены запрета на ввоз из ряда зарубежных стран – привело к снижению цен в октябре 2022 года на 3,5% в годовом выражении.

В октябре 2022 года корзина с природными витаминами для орловцев подешевела на 14,6% в годовом выражении. И хотя в целом годовая инфляция в Орловской области в октябре составила 13,8%, продукция сельхозпроизводителей нашего аграрного региона стала доступнее.

«Каждый месяц Банк России на региональных страницах сайта публикует информационные материалы об инфляции в регионах, в которых объясняет причины изменения цен на товары и услуги. Понимание населением процессов, которые происходят в экономике страны и региона, работает на достижение цели денежно-кредитной политики, которую определил Банк России. Эта цель – поддержание годовой инфляции вблизи 4% постоянно. А рассчитать свою «личную инфляцию» можно с помощью калькулятора инфляции, размещенного на просветительском портале Банка России fincult.info», – говорит Ольга Маслова.

ИА «Орелград»