Роспотребнадзор не проиграл ни одного «потребительского» иска

Все рассмотренные на данный момент иски были удовлетворены.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало статистику своей работы в сфере защиты прав потребителей, не преминув рассказать об успехах на этом поприще. Так, сообщается, что всего в отчетном периоде времени в суды региона ведомством было подано 19 исков в защиту прав потребителей. На текущий момент суды рассмотрели 16 из них и во всех случаях вынесли решения об удовлетворении исковых требований. В пользу потребителей с ответчиков взыскано в общей сложности 1,387 миллиона рублей, в том числе 112 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Основанием для подачи исковых заявлений в защиту прав конкретных потребителей являлась необходимость восстановления нарушенных прав граждан в сфере розничной продажи товаров, связанных с неудовлетворением продавцами требований о возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества», — уточнили в Роспотребнадзоре. Также были иски о взыскании уплаченной стоимости туристского продукта и авиабилетов, денежных средств за некачественную услугу по ремонту телевизора, за не поставку и не изготовление мебели. Имелись требования и о защите прав потребителей и взыскании денег в связи с ненадлежащим оказанием услуг.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что оно также регулярно вступает в судебные процессы по искам граждан, связанным с защитой прав потребителей. Согласно приведенной статистике, за три квартала текущего года специалисты ведомства в судах дали 10 заключений по таким гражданским делам. Подсчитано, что в данном случае по результатам рассмотрения исков в пользу потребителей было присуждено еще 1,468 миллиона рублей, включая 62,5 тысячи рублей компенсации морального вреда.

«Все рассмотренные в судах иски носили имущественный характер, в том числе о взыскании денежных средств, в связи с нарушением прав потребителей при продаже товаров, оказании бытовых услуг, услуг в сфере долевого строительства жилья и жилищно-коммунальных услуг», — подытожили в Роспотребнадзоре.

ИА «Орелград»