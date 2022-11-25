Суд обязал чиновников очистить территорию под Орлом

Очистке подлежат территории, прилегающие к местам накопления отходов.

Любопытное дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Он обязал администрацию городского поселения Хомутово очистить территорию, прилегающую к местам накопления отходов. В пресс-службе суда пояснили, что административное исковое заявление подал территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области. Речь шла о площадках для установки мусорных контейнеров, которые официально включены в соответствующий муниципальный реестр.

Однако в поселке Хомутово, как было установлено в рамках разбирательства, в местах сбора мусора бункеры либо специальные площадки для складирования крупных габаритных отходов отсутствуют. Поэтому местные жители бросают крупногабаритные отходы в неположенных местах. В результате образуются самые настоящие свалки, которые представляют собой угрозу, так как содержат вредные для окружающей среды и человека вещества.

«Их поступление в атмосферный воздух ведет к снижению качества окружающей среды на территории района, — следует из сообщения пресс-службы районного суда. — В результате ветрового разноса происходит загрязнение отходами близлежащих территорий. Складирование отходов на данных земельных участках не только не отвечает санитарным нормам и требованиям, но и представляет собой опасность для здоровья населения и окружающей среды».

Вопрос возникает только один – кто несет ответственность за уборку территории? Ответ на него суд нашел довольно легко. Подняв федеральные и региональные нормы, он установил, что решение подобных вопросов отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. В результате иск был удовлетворен: администрацию Хомутово обязали привести в порядок места накопления отходов. Решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»