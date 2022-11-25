В Орле муж умершей от ковида медсестры добился выплаты миллиона рублей

25.11.2022 | 13:48 Закон и порядок, Медицина, Новости

Смерть медицинского работника, инфицированного на работе коронавирусом, является страховым случаем.

Муж покойной медсестры добился в Орловском областном суде выплаты страховки в размере миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Жена работала медицинской сестрой в больнице им. Семашко и, выполняя служебные обязанности, заразилась коронавирусом. Согласно законодательству, это является страховым случаем, поэтому вдовец обратился в суд за получением выплаты.

Однако, Советский районный суд встал на сторону больницы и Фонда социального страхования, отклонив иск вдовца. Прокуратура не согласилась с таким решением, и в областном суде добилась признания смерти медсестры страховым случаем.

«В результате вмешательства прокуратуры смерть медицинского работника была признана страховым случаем, как наступившая в результате профессионального заболевания, за мужчиной признано право на получение единовременной страховой выплаты в размере 1 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу», — рассказали в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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