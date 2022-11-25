В Орле спрогнозировали рост собственных доходов

Бюджет региона планируют все больше формировать за счет собственных сборов.

Областные власти спрогнозировали основные параметры налоговой политики Орловской области на ближайшие годы. Согласно им доля собственных доходов региональной казны должна постепенно увеличиваться. Еще несколько лет назад бюджет региона был хронически дотационным – более половины средств в него поступало из федерального бюджета. Однако ситуация постепенно меняется. Доля федеральных средств все еще велика, но планомерно растет и доля собственных поступлений.

По мнению аналитиков из департамента финансов, тенденция получит продолжение в ближайшие годы. Например, общий объем доходов областного бюджета на 2023 год пока прогнозируется в объеме 49,477 миллиарда рублей, на 2024 год доходы планируются в сумме 50,35 миллиарда, на 2025 год — в сумме 47,8 миллиарда рублей. При этом объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2023 год прогнозируется в сумме 28,5 миллиарда рублей, на 2024 год — в сумме 28,785 миллиарда, на 2025 год — в сумме 29,839 миллиарда рублей.

Таким образом, предполагается рост удельного веса налоговых и неналоговых доходов от общего объема доходов: от 56,5 процента по уточненному бюджету 2022 года до 62,4 процента в 2025 году. Основными доходными источниками областного бюджета на 2023 год станут налог на доходы физических лиц (планируется собрать 10,2 миллиарда рублей), налог на прибыль (6,994 миллиарда), акцизы (4,5 миллиарда), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2,373 миллиарда), и налог на имущество организаций (2,256 миллиарда рублей).

ИА «Орелград»