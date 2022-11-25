В Орле задержали курьера телефонных мошенников

25.11.2022 | 18:01 Закон и порядок, Новости

Предложение незаконного заработка молодой человек получил в мессенджере.

Орловской полиции удалось задержать курьера, забиравшего наличные у жертв телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Очередной женщиной мошенников оказалась 82-летняя женщина, имевшая сбережения. Неизвестные позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали о том, что ее внук, якобы, стал виновником ДТП, и за деньги можно «замять» дело.

Бабушка отдала 700 тысяч рублей, но позже поняла, что стала жертвой мошенников. Полиции удалось задержать курьера. Он рассказал, что нашел работу через мессенджер и никогда не видел сообщников.

«На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в полиции.

ИА «Орелград»

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