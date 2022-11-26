Чиновники остались на третьем месте по уровню зарплат

Сотрудников администраций обходят финансисты и аграрии.

Орелстат обнародовал обновленные оперативные данные о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций Орловской области. Отчет подготовлен по итогам сентября 2022 года. Согласно ему, средняя номинальная заработная плата, начисленная за указанный месяц, в регионе составила 39 768 рублей. По сравнению с августом 2022 года она увеличилась на 1,1 процента, а по сравнению с сентябрем предыдущего года выросла на 15,5 процента.

Показатели темпов изменения реальной заработной платы оказались скромнее. Это связано с тем, что она рассчитывается с учетом индекса потребительских цен. По данным Орелстата, в этом году цены и тарифы на потребительском рынке Орловской области увеличились на 11,6 процента. Год назад инфляция была ниже. Поэтому и реальная заработная плата работников региона в сентябре 2022 года увеличилась по сравнению с сентябрем 2021 года лишь на 0,7 процента.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация, — отмечает при этом Орелстат. — В финансовой и страховой деятельности – 55 504 рубля, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 46 495, государственном управлении – 44 544, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 44 158, транспортировке и хранении – 42 080, обрабатывающих производствах – 42 047».

Из отчета видно, что чиновники занимают в рейтинге зарплат лишь третье место, уступив свою привычную вторую строчку представителям аграрного сектора. Но тут сказывается сезонный фактор: летом-осенью заработки в АПК традиционно возрастают, причем значительно. Аграрии неплохо зарабатывают на уборке урожая. Что касается других отраслей, то средняя зарплата в оптовой и розничной торговле составляет 38 550 рублей, строительстве – 36 963, образовании – 35 334, в области здравоохранения и социальных услуг – 35 214, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 32 025 рублей.

ИА «Орелград»