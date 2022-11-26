Дефицит или профицит: как Ливны и Мценск верстают бюджеты

Крупнейшие после Орла города региона определили суммы расходов на будущий год.

В Орловской области продолжается работа по верстке муниципальных бюджетов на будущий год. Так, соответствующий проект в Ливнах обсудили на публичных слушаниях. Как сообщили в муниципалитете, мероприятие провела председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Елена Конищева. В обсуждении принимали участие депутаты и представители общественности. До них донесли информацию о том, что в 2023 году доходы городского бюджета планируются в сумме 1,404 миллиарда рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 406,533 миллиона.

Впрочем, неналоговые доходы составляют всего 10 процентов, или 40,54 миллиона рублей. В частности, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, власти рассчитывают получить как минимум 34,453 миллиона. Расходы бюджета Ливен планируются к принятию на 2023 год в объеме 1,432 миллиарда рублей, то есть в бюджет заранее закладывается 28-миллионный дефицит. При этом власти отмечают, что главный финансовый документ сформирован по программно-целевому методу. Согласно ему в городе будет реализовано 19 муниципальных программ с объемом финансирования 1,267 миллиарда рублей, что составляет 88,5 процента от общего объема расходов.

У Мценска в будущем году бюджет будет поскромнее. Согласно данным Мценского городского Совета народных депутатов, основные характеристики таковы: общий объем доходов составит 943,875 миллиона рублей, общий объем расходов – 961,875 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета планируется в сумме 18 миллионов рублей. При этом виды на плановый период куда оптимистичнее. Например, предварительный бюджет на 2024 год планируется принять бездефицитным: доходы и расходы прогнозируются в одинаковой сумме 952,703 миллиона рублей. А на 2025 год и вовсе планируется профицит в сумме 10 миллионов рублей.

ИА «Орелград»