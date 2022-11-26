Конкурс разборки-сборки автомата проведут в Орле

Организаторов конкурса мэрия ищет на конкурсной же основе.

Администрация Орла выступила организатором закупки, победитель которой получит право на проведение городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почетно!». Мэрия готова потратить на это почти 200 тысяч рублей из бюджета. С победителем будет заключен соответствующий муниципальный контракт. По его условиям, исполнитель обязан привлечь к участию в мероприятии заинтересованных людей — не менее 200 различных представителей молодежи: обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, представителей учреждений дополнительного образования, молодежных общественных объединений и организаций.

Список участников мероприятия должен быть представлен на согласование заказчику не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения конкурса. Сам конкурс будет состоять из семи этапов: «Смотр строя и песни», «Подтягивание на перекладине», «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», «Выпрыгивание вверх из положения сидя», «Разборка-сборка автомата», «Поднимание ног к перекладине» и «Теоретический этап». Состязаться будут команды.

Кстати, организатор будет должен привлечь не менее девяти специалистов в области военно-патриотического воспитания и здорового образа жизни для проведения конкурсных этапов. Победители каждого этапа получат дипломы. В рамках конкурса предусмотрена работа полевой кухни для участников в количестве не менее 200 человек. «Солдатская каша» (гречка с тушенкой) должна быть приготовлена с расчетом не менее 250 гр на человека, хлеб — 150 гр на человека. При этом каждому участнику должна быть предоставлена возможность набора горячей воды достаточной температуры и в количестве необходимом для заваривания чая в одноразовой чашке с ручкой объемом 200 мл.

ИА «Орелград»