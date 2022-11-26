Парахин велел искать в Орле нелегальные дома

Для поиска незарегистрированных домов мэр создал комиссию.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление «О создании межведомственной комиссии по выявлению на территории муниципального образования эксплуатируемых индивидуальных жилых домов, незарегистрированных в установленном порядке». Он также утвердил ее состав. Интересно, что ее возглавил Олег Минкин, первый заместитель мэра, имя которого молва связывает с расследованием уголовного дела о скандальном ремонте площади Жукова в Орле. Парахин утвердил и положение о межведомственной комиссии, наделив ее определенными функциями и полномочиями.

Комиссия является коллегиальным органом, «способствующим координации деятельности по выявлению эксплуатируемых индивидуальных жилых домов, незарегистрированных в установленном порядке». В ее состав включаются представители ресурсоснабжающих организаций. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, периодичность проведения которых определяется ее председателем исходя из необходимости. Задача перед комиссией поставлена только одна задача: выявление тех самых «нелегальных» домов.

Для решения этой задачи новый орган имеет право запрашивать от физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей необходимую документацию, а также дополнительную информацию: справки, документы, чертежи и расчеты, необходимость в которых выявилась в процессе подготовки материалов к рассмотрению комиссией. Для анализа собранных материалов ей дано право привлекать специалистов и экспертов.

Также комиссия вправе направлять письма уведомительного характера лицам, пользующимся незарегистрированными объектами. В таких письмах «нелегалам» будут напоминать о необходимости проведения регистрации прав на недвижимое имущество. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании материалов, выносимых на рассмотрение отделом строительства и разрешительной документации. При этом, как отмечено в постановлении мэра, «сведения об эксплуатируемых индивидуальных жилых домах, незарегистрированных в установленном порядке могут быть представлены в произвольной форме с указанием месторасположения объекта».

ИА «Орелград»