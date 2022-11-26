Угрожавшему взорвать приставов орловцу ограничили свободу

Мужчина будет находиться под пристальным надзором.



Вступило в силу решение по уголовному делу, материалы которого рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, обвиненный в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ. Это было преступление небольшой тяжести против общественной безопасности, как квалифицировали действия подсудимого следствие и суд. Произошло все в июле текущего года. Мужчина находился у себя дома и засиделся до глубокой ночи.

Он размышлял о работе судебных приставов. Дело в том, что в отношении него было возбуждено несколько исполнительных производств, соединенных в сводное исполнительное производство. Незадолго до того дня постановлением судебного пристава-исполнителя было обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке. В результате при помощи своего мобильника со своего аккаунта в социальной сети отправил личное сообщение на официальный публичный аккаунт. Послание содержало угрозу: орловец написал, что если арест не будет снят с его счетов в течение следующего дня, то вечером он взорвет «вашу кантору судебных приставов».

Более того, он также пригрозил застрелить всех, кто там выживет, и зарезать одного конкретного человека. Суд пришел к выводу, что мужчина действовал из хулиганских побуждений, «так как понимал неизбежность задействования для проверки заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве правоохранительных органов и специальных служб, отвлечения их от выполнения прямых служебных задач».

Для проверки сообщения о готовящемся взрыве на место происшествия к зданию приставов прибыли сотрудники полиции с кинологами. Бомбу они не нашли, но телефонного хулигана вычислили. По окончании предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст. 314 УПК РФ в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, данный гражданин хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, не страдал и не страдает. Мужчина получил наказание в виде одного года ограничения свободы. На этот срок ему запрещено без разрешения надзорного органа изменять постоянное место жительства и выезжать за пределы Орла.

ИА «Орелград»