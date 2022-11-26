В Дмитровске чиновников обязали выделить деньги на свет для школы

Суд рассмотрел административное дело по иску прокурора.

Дмитровский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению районного прокурора, поданному в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиками выступили Бородинская общеобразовательная школа и администрация Дмитровского района, включая районный отдел образования. Как уточнили в пресс-службе суда, прокурор просил о возложении обязанности совершить действия по установке наружного освещения и ремонту ограждения по периметру общеобразовательного учреждения.

Ранее прокуратурой Дмитровского района в вышеуказанной школе была проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Было установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии терроризму» по периметру школы нет наружного освещения. Кроме того, школьный забор местами имеет повреждения. Тем самым посчитала прокуратура, «вход на территорию посторонних лиц не ограничен, что не препятствует бесконтрольному пребыванию на объекте посторонних лиц и не соответствует требованиям безопасности».

Подобное положение дел нарушает права учащихся и работников школы на антитеррористическую безопасность и, как следствие, на охрану их жизни и здоровья в период нахождения в школе. Суд пришел к выводу об удовлетворении административных исковых требований. Администрацию Дмитровского района обязали в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить выделение необходимых бюджетных средств. Отдел образования обязали обеспечить незамедлительное доведение выделенных денег до школы. А саму школу суд обязал в течение двух месяцев после поступления бюджетных средств провести работы по установке наружного освещения по периметру школы и ремонту забора.

ИА «Орелград»