В Мценске снизили число преступлений всего за 15 тысяч рублей

Депутаты заслушали отчет о выполнении муниципальных программ.

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Мценске» за 9 месяцев 2022 года было освоено 15 тысяч рублей, поступивших из муниципального бюджета. Такие данные приведены в отчете о деятельности Мценского городского Совета народных депутатов. Из него следует, что указанные средства были направлены на страхование членов народных дружин. В документе также приведен анализ оперативной обстановки.

Он показывает, что в городе Мценске за 9 месяцев 2022 года уровень общей преступности по сравнению с прошлым годом снизился на 2,4 процента. А количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, снизилось на 25 процентов. Также отмечается, что в р рамках данной программы «осуществлялись публикации антитеррористической и антиэкстремистской направленности в средствах массовой информации, проводились беседы по повышению толерантного поведения в обществе в учреждениях и организациях города».

К слову, в райцентре действует и сопутствующая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Мценска». В ее рамках за три квартала текущего года было проведено 51 совместное заседание и тренировки по минимизации последствий теракта, а также две акции «Молодежь против терроризма». Доля объектов учреждений образования и культуры с массовым пребыванием граждан, оснащенных «средствами технической потребности», оценивается парламентариями в 100 процентов. Такова же доля объектов, оснащенных камерами видеонаблюдения. Также в 100 процентов оценивается «доля обследованных объектов от числа объектов вероятных террористических посягательств».

ИА «Орелград»