День молодого ученого проведут в Орле

27.11.2022 | 17:03 Культура, Новости

Подобное мероприятие проводится один раз в два года.

Орловская областная библиотека имени Бунина анонсировала проведение очередного Дня молодого ученого. Мероприятия ориентировано на аспирантов и магистрантов. Тема форума текущего года звучит так: «Информационные ресурсы центральной библиотеки Орловского региона». Мероприятие пройдет 25 ноября 2022 года в 11.00 в помещении универсального читального зала.

«Орловская областная библиотека им. Бунина, являясь крупнейшей библиотекой региона, обладающей значительными информационными ресурсами, регулярно (раз в 2 года) в конце ноября проводит День молодого ученого, — уточнили организаторы. — Цель мероприятия продиктована желанием раскрыть научный потенциал библиотеки и помочь аспирантам и магистрантам в выборе источников по теме диссертационного исследования».

В частности, для гостей форума будет организована выставка «Информационные ресурсы в помощь научной деятельности». Кроме того, молодым ученым будут предложены консультации по оформлению справочно-библиографического аппарата к научной работе. Уже известна и программа форума. Участники обсудят такие вопросы, как: «Структура и содержание информационных ресурсов библиотеки», «Особенности оформления списков литературы к диссертации», «Требования государственных стандартов к библиографической записи на источники», «Возможности межбиблиотечного абонемента в доставке удаленных документов» и «Использование электронных ресурсов в исследовательской работе».

«Особое внимание молодых ученых будет обращено на новый, введенный с 1 июня 2022 года, национальный стандарт на составление и оформление библиографических ссылок на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях, — отметили в областной библиотеке. — Приглашаются все заинтересованные лица».

ИА «Орелград»

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