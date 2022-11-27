Лучшие учреждения культуры выберут перед Новым годом

В Орловской области близок к завершению конкурс для муниципальных образований.

По данным управления культуры и архивного дела Орловской области, 20 декабря 2022 года пройдет ежегодное заседание конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений. Также будут выбраны лучшие их работники. Тем самым будут подведены итоги ежегодного конкурса за 2022 год. По результатам заседания комиссии будут определены победители — сельские учреждения, лучшие сельские работники учреждений культуры.

Конкурс проводится во исполнение указа президента РФ «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников». Его правила предусматривают выплату денежных поощрений победителям. Областные власти сами определяют этапы проведения конкурса и критерии конкурсного отбора.

В Орловской области право на участие в конкурсе имеют муниципальные учреждения культуры, расположенные на территориях сельских поселений Основными целями и задачами являются повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан на свободу творчества, привлечение широких масс к активному участию в культурной жизни своего населенного пункта, а также приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, истокам народной культуры, любительскому творчеству, нравственно-эстетическим ценностям.

А механизм выплат денежных поощрений призван стимулировать инициативы, творчество, поиск и внедрение новых технологий, форм и методов работы в деятельности сельских учреждений культуры. Для последних победа в таком конкурсе означает еще и повышение собственной значимости и престижности. Критерии конкурсного отбора в Орловской области установлены разные для различных категорий учреждений культуры.

Например, для сельских домов и клубов культуры важным критерием является уровень материально-технической базы (оснащенность оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических костюмов, наличие игровых и спортивных комнат и т.д.) и количество проводимых культурно-массовых мероприятий.

Для библиотек таким критериями являются число посещений за год и процент охвата населения библиотечным обслуживанием, применение информационных технологий и наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки наличие проектов по развитию библиотечного дела и участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах.

Музейное дело будет оцениваться по художественно-эстетическому уровню экспозиций, количеству посетителей и выставок, в том числе передвижных, за год. Важным критерием для музеев является популяризация культурного наследия «малой Родины», краеведческая работа, количество новых поступлений предметов музейного фонда за год и научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций.

ИА «Орелград»