Орловцам покажут уникальные документы 1812 года

Выставка «Война 1812 года в судьбе Орловщины» откроется в госархиве.

С 28 ноября по 2 декабря 2022 года в Государственном архиве Орловской области будет работать историко-документальная выставка «Война 1812 года в судьбе Орловщины». Как пояснили в учреждении, в экспозиции будут представлены подлинные документы и электронные образы, освещающие события того времени. В частности, среди экспонатов будут приговоры купеческих и мещанских обществ о сборе и доставке в армию провианта и фуража, сборе средств на содержание госпиталя в Орле. Также будут представлены рапорт Болховского нижнего земского суда о военных частях, проследовавших через уезд, дело о разрешении выезда во Францию бывшим военнопленным французам (1849-1853 годы).

В экспозицию включены и другие поистине уникальные документы той поры, в том числе прошение участника Бородинского сражения Ильи Иванова о назначении ему пенсии (1845 год) и материалы о праздновании 100-летия войны (1912 год). Демонстрируются и оригинальные печатные тематические издания, например, сборник стихов и статьей знаменитого партизана Дениса Давыдова, изданный в 1942 году, и «Каталог юбилейных изданий к 100-летию Отечественной войны 1812 года». График работы выставки: с 10-00 до 17-00 часов.

Отметим, что минувшим летом Госархив Орловской области организовал одноименную виртуальную выставку, которая работает до сих пор. Ее открытие было приурочено к 210-летию начала войны. В виртуальную экспозицию включены разнообразные по содержанию документы: манифесты императора Александра I о вторжении неприятеля в Россию и создании ополчения, распоряжения губернатора о направлении транспорта с фуражом и провиантом для армии и др. Организаторы отмечают, что Отечественная война 1812 года стала одним из значимых событий отечественной истории, в ходе которой проявились героизм, мужество и патриотизм русского народа.

«Война с наполеоновской армией вызвала небывалый патриотический подъем всех слоев русского общества, — сообщили в учреждении. — Призыв императора Александра I объединиться и создать ополчение нашел широкий отклик среди населения Орловской губернии. Под руководством губернатора П.И. Яковлева оперативно решались задачи, связанные с военными нуждами. В ходе войны Орловская губерния поставила в действующую армию около 1500 лошадей, 3 тысячи волов, 20 тысяч полушубков, 20 тысяч пар сапог, 60 тысяч пар лаптей, 15 тысяч четвертей муки и иных материалов, необходимых для полноценного ведения боевых действий».

По приказу главнокомандующего Михаила Кутузова в Орле был создан Главный временный госпиталь для больных и раненых воинов. Он размещался в казенных казармах, офицерском корпусе, вице-губернаторском доме, здании Орловской мужской гимназии и в частных дворянских домах. Все нужды госпиталя обеспечивали орловские купцы и мещане. Всего под командованием Кутузова сражалось более 34 тысяч уроженцев Орловской губернии. В сохранившемся деле о награждении медалью в память вступления русской армии в Париж участников войны 1812 года (1826-1830 годы) имеются сведения о героях-орловцах. Например, сохранился рядового солдата Ефима Михайловича Тихонова, уроженца Болхова.

Имеются в архиве и документы о прославленных орловцах — генерале Алексее Ермолове и командире летучего партизанского отряда Денисе Давыдове, которые были родственниками. В Госархиве напомнили, что незадолго до 100-летнего юбилея войны в Орле был создан Комитет по сбору пожертвований на сооружение памятника герою войны 1812 года Алексею Ермолову. Генерал после отставки проживал в родовом имении в селе Лукьянчикове и в Орле. Сохранился циркуляр Министерства внутренних дел о Всероссийском сборе пожертвований на сооружение в Орле памятника генералу Ермолову (1911 год).

ИА «Орелград»