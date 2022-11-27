Орловским пасечникам выдадут спецпаспорта

27.11.2022 | 15:01 Новости, Общество

Правила оформления паспортов утвердил губернатор.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки на территории Орловской области Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по развитию агропромышленного комплекса. Документ разработан в целях обеспечения эпизоотического благополучия по заболеваниям пчел. По условиям, паспорт оформляется на каждую пасеку, принадлежащую гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим содержание, разведение и реализацию пчел и продукции пчеловодства.

Паспорт является документом, удостоверяющим ветеринарно-санитарное, эпизоотическое состояние пасеки, является учетным документом и изготавливается типографским способом по типовой форме. Он состоит из семи разделов, в том числе о проведенных лабораторных исследованиях и лечебно-профилактических мероприятиях. Памятка собственнику пасеки также является одним из разделов. Номер паспорта состоит из комбинации цифр со структурой 57-XX-NNN, где 57 – код субъекта Российской Федерации, XX – код муниципального образования Орловской области, на территории которого расположена пасека, NNN – порядковый номер паспорта.

«Для получения паспорта собственник пасеки лично или посредством почтовой связи направляет в подведомственное управлению ветеринарии Орловской области государственное учреждение по месту расположения пасеки письменное заявление, — говорится в документе. — В заявлении физического лица указываются ФИО, адрес места жительства заявителя, контактный телефон, адрес нахождения пасеки, количество пчелиных семей, содержащихся на пасеке, дата и личная подпись заявителя с ее расшифровкой и указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность».

Перед выдачей паспорта должно быть проведено обследование пасеки. Отказать в этом чиновники могут в двух случаях: в случае нахождения пасеки на территории, не обслуживаемой подведомственным учреждением, в которое направлено заявление, а также в случае подачи заявления с нарушением требований. Обследование проводится ветеринарным специалистом, который отбирает пробы для проведения лабораторных исследований в целях исключения следующих заболеваний: американского гнильца, европейского гнильца, акарапидоза, варроатоза, нозематоза, вирусного паралича пчел, мешотчатого расплода.

В день завершения обследования пасеки составляется акт отбора проб, который оформляется в двух экземплярах. Один из них передается собственнику пасеки в течение одного рабочего дня со дня составления. Лабораторные исследования проб осуществляются за счет собственника пасеки. Паспорт заполняется ветеринарным специалистом на основании акта ветеринарно-санитарного обследования состояния пасеки и протокола лабораторных исследований проб. Основаниями для отказа являются несоблюдение собственником пасеки ветеринарных правил и выявление в ходе проведения лабораторных исследований проб заболеваний, указанных выше.

ИА «Орелград»

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