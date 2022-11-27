Под Орлом вынесли приговор сборщице милостыни

Ходившая по домам за подаянием женщина оказалась воровкой.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Ливенским районным судом Орловской области в отношении местной жительницы, ранее не имевшей проблем с законом. Ее обвинили в краже чужого имущества и незаконном проникновении в чужой дом, то есть в совершении преступлений, предусмотренных статьями 139 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили следствие и суд, в июне этого года она «с целью сбора милостыни подошла к территории частного домовладения».

Далее женщина «решила незаконно проникнуть в указанный дом с целью сбора милостыни». При этом никто из хозяев ей такого разрешения не давал, в дом не впускал. Незваная гостья, тем не менее, вломилась в чужую прихожую, нарушив заложенный в статье 25 Конституции РФ принцип: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях установленных федеральным законом, или на основании судебного решения».

Затем визитерша совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба. А именно: она стащила женскую сумку, которая лежала на комоде в прихожей. Уже сама сумка была не из дешевых. Кроме того, в ней лежало два кошелька с наличными. По подсчетам следствия, хозяйке дома был причинен ущерб на сумму более 13 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемых ей деяний по обоим эпизодам признала полностью, в содеянном раскаялась.

Она пояснила, что вошла в чужой дом действительно с целью сбора милостыни. В прихожей увидела сумку, которую решила похитить, так как за ней никто в тот момент не наблюдал. Сбежав из дома, она присвоила себе деньги, а похищенные вещи где-то спрятала. Потерпевшая в свою очередь рассказала суду, что в тот день она, приехав с работы домой, пошла на огород, а входную дверь оставила открытой, так как в доме оставался ее супруг. Однако мужчина не заметил, что в дом вошла непрошенная гостья. Вернувшись с огорода, потерпевшая не смогла найти свою сумку. Поняв, что ее обокрали, женщина сначала провела собственное расследование, «опросив соседей». Те рассказали ей о подозрительных женщинах, которые ходили по улице и просили милостыню. Потерпевшая написала заявление, и полиция оперативно нашла воровку. Последняя с учетом ее признания и возмещения ущерба получила наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»