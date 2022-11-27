У орловского военного отсудили стоимость формы

Гражданское дело было возбуждено по иску военного прокурора.

Дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Оно было открыто по исковому заявлению военного прокурора к местному жителю. Прокурор ставил вопрос о взыскании денежных средств. В обоснование исковых требований он указал, что ответчик проходил военную службу по контракту в должности стрелка десантно-штурмового отделения в воинском звании «младший сержант». На время прохождения военной службы он был обеспечен вещевым имуществом в соответствии с установленными нормами.

Однако не так давно приказом командира орловец был исключен из списков личного состава войсковой части и снят со всех видов обеспечения в связи с увольнением в запас. На день исключения из списков личного состава части у орловца возникла задолженность по выданному вещевому довольствию в размере 17,7 тысячи рублей. Истец объяснил это тем, что «сроки носки выданного ему вещевого имущества на момент увольнения не истекли».

Указанную сумму истец просил взыскать с ответчика в доход федерального бюджета. Суд установил, что военнослужащие, увольняемые с военной службы, сдают на вещевой склад воинской части находящееся у них в пользовании инвентарное имущество. В случае, когда причинивший ущерб военнослужащий уволен с военной службы и не был привлечен к материальной ответственности, взыскание с него ущерба производится судом по иску, предъявленному командиром воинской части.

В данном случае было установлено, что орловцу в части выдали инвентарное имущество в количестве 19 наименований. При увольнении в запас он должен был сдать на склад вещи, сроки носки которых на тот момент не истекли. Однако он этого не сделал, в связи с чем был издан приказ о перечне утраченных материальных ценностей. Указанная выше сумма иска была подтверждена в суде справкой-расчетом начальника вещевой службы. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований в полном объеме.

ИА «Орелград»