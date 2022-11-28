Церковные и монастырские ходы сразятся в Орле

В Орле пройдет международный фестиваль музыки «Сила веры».

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, с 9 по 11 декабря в Орле пройдет 5-й Международный фестиваль вокально-хоровой и фортепианной музыки «Сила веры». Он будет посвящен 85-й годовщине со дня смерти священномученика Серафима (Чичагова). Конкурс пройдет по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона на площадках Орловского государственного института культуры и Богоявленского собора. Главной целью является популяризация современной духовной хоровой и религиозной академической музыки.

«В рамках фестиваля состоятся конкурсы любительских и профессиональных хоров (светских, церковных, монастырских и хоров воскресных школ), солистов-вокалистов, пианистов и композиторов, — уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Участники должны будут исполнить произведение священномученика Серафима (Чичагова) и любое другое произведение русских композиторов. Оценивать конкурсантов будут признанные специалисты в области хорового и вокального искусства, а также известные композиторы».

Интересно, что рамки фестиваля не будут ограничены музыкой. Так, сразу несколько номинаций предусмотрено для чтецов. «Исполняемые ими произведения русских поэтов и писателей должны нести идею христианства, православной веры, культуру и красоту родной речи», — отмечают организаторы. Кроме того, в рамках форума планируется провести конкурс для художников. Для них также предусмотрены специальные номинации — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн, скульптура и керамика.

«Художественные работы должны показывать храмы, монастыри исторические памятники, знакомить с традициями народов России и природой родного края, рассказывать о праздниках, — говорят в митрополии. — Кстати, 11 декабря сводный хор участников фестиваля «Сила веры» исполнит церковные песнопения и произведения православных композиторов на Божественной литургии в Богоявленском соборе города Орла».

Кстати, Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) с 3 февраля 1906 года по 16 сентября 1908 года был правящим архиереем Орловской епархии. Родился он 9 июня 1856 года в семье знаменитого адмирала Чичагова, героя войны 1812 года. Это был один из знаменитых дворянских родов России. В 1877-1878 годах Чичагов участвовал в русско-турецкой войне и был удостоен высоких воинских наград за освобождение Болгарии. В 1881 году как опытный артиллерист он был направлен в Париж на маневры французских войск. Военную службу Леонид Михайлович совмещал с историко-литературной деятельностью. В 1891 году, к удивлению всех, он, состоя адъютантом при великом князе Михаиле Николаевиче, вышел в отставку в чине полковника, избрав путь священства. 28 февраля 1893 года он был рукоположен в сан священника в Кремлевском Успенском кафедральном соборе и назначен в Кремлевскую синодальную церковь Двунадесяти Апостолов. В феврале 1906 года он был переведен на Орловскую кафедру.

«На Орловщине владыка Серафим с необычным рвением начал возрождать и устраивать церковную жизнь в приходах, — сообщается о нем. — Он утверждал, что в их обязанности входила организация пастырско-литургической и административно-хозяйственной жизни, решение духовно-просветительских задач, устройство больниц, школ, столовых и богаделен».

Добавим, что постановлением Особой тройки УНКВД по Московской области от 7 декабря 1937 года было принято постановление о расстреле подвижника веры. 11 декабря митрополит Серафим принял мученический венец и был похоронен в подмосковном Бутово. 10 ноября 1988 года митрополит Серафим (Чичагов) был реабилитирован.

ИА «Орелград»